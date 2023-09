Teatro Carani tra presente e futuro Un viaggio tra le foto di Ceccardi

Inaugura il prossimo 15 settembre, alle ore 18,30 in Paggeriarte la mostra "A scena aperta. Passato, presente e futuro del Teatro Carani". Curata da Roberto Valentini e Federica Benedetti, è organizzata da Fondazione Teatro Carani con il supporto del Comune di Sassuolo e Proloco Sassuolo, la mostra rinverdisce i fasti passati dello storico teatro senza tralasciarne il presente e guardando, al contempo, al domani. Le fotografie di Fabrizio Ceccardi illustrano la storia del Carani e, passando dall’oggi che lo vede coinvolto in un’imponente opera di ristrutturazione che, strizza l’occhio ad un futuro ormai prossimo, che lo restituirà alla città come uno dei teatri più moderni e funzionali della Regione.