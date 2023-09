Teatro di Carpi, la campagna abbonamenti Sono 31 le proposte della nuova stagione

Inizia martedì prossimo la campagna 2023-2024 del Teatro Comunale di Carpi, con la prelazione riservata a chi la scorsa stagione possedeva abbonamenti ‘a posto fisso’ (fino al 9 settembre); seguirà, dal 10 al 16, la vendita dei nuovi abbonamenti tradizionali; quindi, dal 17 al 23, si potranno acquistare i cosiddetti ‘abbonamenti liberi’ (carnet di biglietti per almeno cinque spettacoli, a sconto crescente e posto variabile); infine dal 24 settembre saranno in vendita i biglietti singoli. Sono ancora utilizzabili, fino al 31 dicembre, i voucher per gli spettacoli annullati causa Covid (così come, per gli abbonati, quello di ‘Mine vaganti’ annullato lo scorso dicembre per indisposizione di un interprete). La stagione prevede 31 proposte. I dettagli su www.teatrocomunale.carpidiem.it