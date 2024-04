Tecnografica, piano d’espansione. Partnership con il fondo Cigp

Tecnografica Spa, leader nel design per l’industria ceramica e produttore di wallpaper digitale e pannelli decorativi, ha ceduto, nel contesto di un aumento di capitale riservato, una quota minoritaria a Compagnie d’Investissements et de Gestion Privée, gruppo finanziario con sedi a Ginevra, Londra, Milano, Dubai e Hong Kong. Questo passo fa parte di un piano di espansione mirato a lanciare nuovi prodotti innovativi nel settore del design e della decorazione. Fondata nel 1992 a Sassuolo, Tecnografica si è distinta per innovazione e qualità, raggiungendo clienti in 80 paesi e realizzando un fatturato di oltre 10 milioni di euro. L’accordo con CIGP rappresenta una svolta, promettendo nuove sinergie e mantenendo inalterata la gestione dell’azienda. Una collaborazione che mira a rafforzare la presenza di Tecnografica sul mercato internazionale. L’investimento di CIGP è visto come un voto di fiducia nella crescita futura dell’azienda, che conta attualmente 85 dipendenti tra Italia e Spagna. L’obiettivo è consolidare la leadership di Tecnografica nel design di superfici, continuando a offrire soluzioni all’avanguardia che guideranno le tendenze del settore.