Tennis, Moroni dello Sporting vince in Tunisia

Dopo la preseason invernale, un avvio quantomeno incoraggiante per i tennisti dello Sporting Club Sassuolo impegnati nei primi tornei ITF del circuito professionistico internazionale. Gianmarco Moroni, originario di Roma, 25 anni, approdato solo a metà dicembre al circolo sassolese ed inserito all’interno del progetto PRO, ha infatti conquistato l’ITF 25000 di Hammamet, in Tunisia, certificando il suo pieno recupero da un infortunio che ne ha interrotto l’ascesa (il suo best ranking il n.159 al mondo) nel 2022. Meno fortunato Federico Bondioli che, eliminato al primo turno nel tabellone di singolare, è arrivato comunque in finale in quello di doppio all’ITF 15000 di Sharm Elsheikh in Egitto in coppia con Carlo Alberto Caniato, ma il duo italiano ha perso al tie break contro Arutiunian e Verbin.