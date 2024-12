Tenta due furti in una notte. Inseguito e arrestato dai militari

Fallito, la notte tra martedì e mercoledì, il duplice tentativo di furto ai danni di altrettante attività, situate in piazza della Repubblica, nel centro storico di Concordia. A finire nel mirino dei ladri, in sequenza, Il negozio dei parrucchieri "Tagliati per il successo" di Luana Marzo e, "Luci Art" di Luciana Luppi. Erano da poco passate le tre quando due uomini, a volto scoperto, si sono avvicinati alla porta vetrata della parrucchiera iniziando all’improvviso a sferrare violentemente calci nel tentativo di aprirla. " La tentata intrusione è stata registrata dalle telecamere interne in video e audio rilevando – precisa la titolare Luana Marzo – la violenza dei colpi inferti alla porta. Le veementi pedate sulla soglia hanno attivato l’allarme collegato con la vigilanza che mi ha subito avvisato. A distanza la centrale di sorveglianza, prevedendo l’eventuale intrusione dei malviventi ha attivato i fumogeni. La vista dell’intenso fumo che saturava il negozio e l’allarme sonoro li ha costretti a rinunciare". Evidentemente non paghi del primo tentativo andato a vuoto si sono scagliati contro la porta vetrata del negozio attiguo, Luci Art, con le stesse modalità. " Erano le 3,15 quando la "Verisure" mi ha svegliato – rievoca Luciana Luppi – avvertendomi del tentativo d’intrusione che, registrato dalle videocamere interne, mostravano uno dei malviventi, accovacciato, prendere a pedate la porta vetrata. Alle 3,41 la centrale di vigilanza nel frattempo aveva fatto intervenire sul posto una sua pattuglia. Successivamente mi ha informato che i carabinieri avevano inseguito e bloccato uno dei malviventi in via Negrelli".

Flavio Viani