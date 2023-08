Tenta il furto in villa, ladro filmato

Un ladro ieri mattina ha tentato il furto in una villa in via Rocca a Vallalta, nonostante la presenza di due pastori tedeschi. "Ecco la faccia del furbacchione che ha messo sottosopra casa mia" ha scritto sui social la proprietaria postando la foto del malvivente ripreso dalle telecamere. "Erano le 10,20 quando l’allarme di casa collegato al cellulare – racconta la giovane donna in attesa del primo figlio – ha segnalato l’intrusione del ladro. Non sappiamo come l’intruso abbia trovato il modo di rinchiudere i nostri cani, senza essere aggredito, in una stanza. Avuto campo libero ha messo a soqquadro ogni locale specialmente le camere da letto. Non teniamo oggetti di valore in casa ma solo bigiotteria che il ladro ha valutato e poi lasciato sul posto. E’ entrato forzando una finestra sul retro ma poi è uscito sul portico d’ingresso dove le telecamere lo hanno ripetutamente fotografato a volto scoperto. Essendo all’ottavo mese di gravidanza, ho vissuto un forte spavento alla vista dello sconosciuto in casa". "Sono rientrato subito da Parma dove ero per lavoro – racconta il compagno –. I carabinieri di Carpi hanno raccolto la denuncia, acquisito i video e rilevato le impronte del ladro". Flavio Viani