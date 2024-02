Tentato furto alla Conad. Una catena li fa desistere

Tentato furto, intorno alle 4,15 della notte tra mercoledì e giovedì, ai danni del supermercato Conad "Nuovo Futuro" situato in via Rossini. Ignoti, a colpi di mazza e piccone, hanno bucato la vetrata e scardinato la porta d’emergenza laterale adiacente al reparto carni. L’azione dei malviventi è stata ripresa dalle telecamere esterne di sorveglianza che hanno, inoltre, immortalato l’arrivo in auto dei ladri. I colpi inferti alla vetrata anti sfondamento hanno fatto subito scattare l’allarme collegato all’istituto di vigilanza, che ha immediatamente fatto intervenire sul posto una pattuglia.

A far desistere dal tentativo e bloccare l’accesso al supermarket prima dell’arrivo dei poliziotti privati, sarebbe stato l’uso "provvidenziale" di una catena usata per legare le maniglie antipanico delle due ante. Nel frattempo i malfattori si erano dati alla precipitosa fuga. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che, insieme alla responsabile del punto vendita, hanno prima visionato poi acquisito le immagini registrate dagli occhi elettronici. "Nei primi giorni di dicembre del 2022 – ricorda un dipendente – riuscirono ad entrare facendo mambassa di generi alimentari esposti sugli scaffali".

Flavio Viani