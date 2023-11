Terzo spazio, talento ’appeso’

Ospitare in un locale per la ristorazione una mostra con opere di artisti locali, visitabile gratuitamente tutti i giorni.

L’idea è venuta alla cooperativa di comunità Casa Base (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia), che da quasi due anni gestisce Terzo Spazio, il locale che si trova in piazza Garibaldi 15 (centro storico) a Castelfranco Emilia e che è diventato un polo sociale e culturale. L’iniziativa si chiama ’Appendi il tuo talento’, è giunta alla seconda edizione e viene inaugurata domani alle 19. "’Appendi il tuo talento’ è un’esposizione artistica cittadina e collaborativa nella quale ognuno può esprimere il proprio stile e le proprie passioni – spiegano i soci di Casa Base – Gli artisti non provengono solo da Castelfranco, ma anche da Modena e provincia. La tipologia delle opere spazia dai quadri con tecnica a tempra o acquerello, alla fotografia, agli intagli su legno e ferro. Abbiamo particolarmente a cuore questo progetto perché esprime tutto ciò che vogliamo essere: uno spazio vivo, abitato dalle persone della nostra comunità che mettono in gioco i propri talenti. Terzo Spazio è come una tavolozza bianca da colorare insieme". La mostra può essere visitata da domani al 2 giugno, tutti i giorni (tranne il mercoledì) dalle ore 18 fino all’orario di chiusura. Durante l’evento di domani verranno presentati tutti gli artisti, che esporranno le loro opere seguendo questo calendario: dal 23 novembre al 10 dicembre Domenico & Alessio, dal 14 al 31 dicembre Elia Raimondi con Andrea Brighenti, dall’11 al 28 gennaio Valentina Galletti con Giulia Lazzarini, dall’1 al 18 febbraio Denis Dondi, dal 22 febbraio al 10 marzo Daniele Dondi & Biba, dal 14 al 31 marzo Mirko Monari con Marco Tondi & Pietro Zanardi, dal 4 al 21 aprile Greta, Alessandra, Elia, dal 25 aprile al 12 maggio Ana Birsa con Rosaria Maria, dal 16 maggio al 2 giugno Oskar Torcha.