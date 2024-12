"Topi all’asilo, il problema continua. Protesteremo sotto il municipio"

Non è affatto finita la vicenda – topi alle Walt Disney di Castelfranco Emilia e i genitori si mostrano decisamente sul piede di guerra, nonostante le rassicurazioni dell’altro ieri dell’amministrazione comunale. "Da oltre un mese – afferma Giorgio Pagano, rappresentante dei genitori delle Walt Disney – la presenza dei topi all’interno delle aule–container in cui dovrebbero andare i nostri figli sta continuando. Anche oggi (ieri, ndr), mi è stato riferito che il problema persiste in maniera devastante, con avvistamenti di topi ed escrementi. Ci sentiamo presi in giro dall’amministrazione comunale perché, nonostante le rassicurazioni ricevute, i roditori continuano a essere presenti e gli escrementi sono un po’ dappertutto. Sul fronte istituzionale, invece, si tende secondo noi a minimizzare il problema, pur davanti a un’evidenza che dice tutt’altro. L’effetto di tutto quello che sta succedendo, peraltro, si sta ripercuotendo in modo pesante su tante famiglie: vista la mancata soluzione del problema, la maggior parte dei bambini da diverse settimane è a casa. Vanno a scuola solo i figli di quei genitori che proprio non hanno soluzioni alternative. E i bambini rischiano, ovviamente, tutto quello che si può rischiare in ambienti ancora frequentati dai topi". Poi, Pagano illustra le prossime iniziative: "Presenterò nei prossimi giorni un esposto alla Procura della Repubblica su questa situazione, perché è del tutto inammissibile quello che sta succedendo. Inoltre sabato alle 9,30 noi genitori delle Walt Disney ci ritroveremo per una manifestazione di protesta sotto al municipio. Vogliamo andare a fondo su questa vicenda e soprattutto vogliamo risposte riguardo a una scuola degna per poter fare andare i nostri bambini". Sulla questione è intervenuto in una nota anche il gruppo della Lega di Castelfranco Emilia, con i consiglieri Lodovica Boni e Luisa Tarabusi Marinelli che affermano tra l’altro: "La protesta viene portata avanti da alcune famiglie coraggiose, che testimoniano i fatti e vogliono procedere con azioni più decisive. La Lega si fa promotrice nel sostenere queste famiglie, chiedendo aiuto a tutta la comunità di Castelfranco. Non possiamo rimanere insensibili di fronte ad un problema che mette a rischio la salute dei bambini e che risulta ancora più inaccettabile in quanto colpisce una fascia di popolazione debole che non può difendersi da sola".

m.ped.