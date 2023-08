Torex allarga la sede a San Prospero: 15 nuove assunzioni

E’ trascorso appena un anno dall’inaugurazione della nuova sede (28 maggio 2022) e Torex, azienda di San Prospero del gruppo Wam di Vainer Marchesini, già guarda al futuro e pensa ad un ampliamento. Da poco più di un mese la proprietà ha infatti depositato in Comune il progetto di realizzazione di un ulteriore reparto. "Oltre ai risultati interessanti conseguiti negli ultimi 20 anni, che ci hanno portato a raggiungere un fatturato di circa 27 milioni di euro, recentemente – dice l’amministratore delegato Nino Ratti, da 30 alla guida della società – abbiamo iniziato un percorso di ottimizzazione delle nostre lavorazioni. Questo ci consentirà di aumentare in modo sensibile il numero dei dipendenti (attualmente una ottantina), poiché verranno assunte almeno 15 persone, tutte dotate di professionalità alte, diplomati o laureati". Sarà al di là della strada, rispetto dalla sede attuale, e sorgerà su una superficie di 5.000 metri quadrati, 2.000 dei quali coperti, mentre gli altri saranno adibiti a stoccaggio delle materie prime. "Faremo – continua Ratti – lavorazioni meccaniche dei nostri manufatti, utilizzando macchine di ultimissima generazione con un alto grado di automazione". Affermata nella produzione di macchine e componenti per la movimentazione dei materiali alla rinfusa, Torex attraverso questa nuova unità si propone di insidiare e contrastare le leadership dei concorrenti esteri sui mercati internazionali. "L’obiettivo – non nasconde Ratti – è di migliorare la nostra qualità assoluta e prendere nuovi mercati. Vogliamo raddoppiare il fatturato nei prossimi 5 anni. Traguardo sfidante, ma possibile". L’ampliamento comporterà un investimento che sfiora i 10 milioni di euro: 67 milioni in macchinari e oltre 2 in immobili". L’orizzonte che ci si è dati per ultimare il nuovo reparto è primaveraestate 2024. Soddisfatto di questa iniziativa imprenditoriale il sindaco Sauro Borghi secondo il quale "il territorio dimostra come ci sia ancora gente che ha voglia di investire per stare al passo coi competitors mondiali".

Alberto Greco