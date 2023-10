Torna in città ’FestiValori’. Legalità e menù climatici. Focus sulla finanza etica

"La finanza è uno sguardo sul mondo, è dietro ogni scelta individuale e collettiva che facciamo; la finanza etica vuole essere un motore di sviluppo in grado di porre al centro l’uomo e la natura. Non abbiamo tutte le risposte ma, nell’attesa, vogliamo dare vita al dialogo". Queste le parole che Simone Siliani, direttore di Fondazione Finanza Etica, sceglie per presentare la seconda edizione di ‘FestiValori’, il festival organizzato da valori.it in programma in città da venerdì 20 a domenica 22 ottobre. Dibattiti, tavole rotonde, workshop ma anche mostre, concerti e… pranzi con ‘menù climatici’, novità di quest’anno: "Abbiamo voluto lanciare una sfida ai ristoratori modenesi che, per tutto il mese di ottobre, offriranno con ‘Valori in tavola’ una serie di piatti sostenibili e consapevoli", le parole della direttrice del festival Claudia Vago. Sarà l’impatto della pandemia sul terzo settore ad aprire il festival con l’appuntamento, a cura di Banca Etica, in programma venerdì alle 10 in SpazioF (al piano terra di Palazzo Montecuccoli, via Emilia Centro). Da qui il ‘la’ per tutti i temi portanti del festival, a partire dalla legalità: da non perdere il confronto, sabato alle 10.30 al teatro San Carlo di Modena, tra l’ex magistrato Pietro Grasso, il magistrato Giuseppe Lombardo e Giacinto Palladino di Banca Etica su come contrastare il crimine organizzato e a seguire, alle 11.30, il dibattito su come migliorare le procedure di confisca con Tatiana Giannone, responsabile beni confiscati per Libera, Valentina Fiore del consorzio Libera Terra Mediterraneo e Stefania Pellegrini, direttrice del Master Pio La Torre dell’Università di Bologna. Finanza etica significa anche mobilità sostenibile e comunità energetiche, tema al centro della giornata di domenica con due appuntamenti sempre in San Carlo: alle 10 sul palco ‘trasporti, mobilità sostenibile e come realizzarla’ con lo speech di Matteo Colleoni, Università Milano Bicocca, e l’incontro tra Samuele Lodi, Fiom Cgil, Andrea Boraschi, direttore dell’ufficio italiano di Transport&Environment, e Francesco Zirpoli, direttore di Cami e docente dell’Università Ca’ Foscari; alle 12 Alessandra Filippi, assessora all’Ambiente del Comune di Modena, l’ecologista Rossella Muroni e Chiara Pederzini di Legacoop Estense affronteranno il tema ‘come diffondere la buona pratica delle comunità energetiche e come renderne strutturale l’impatto?’. E ancora parità di genere il sabato alle 15 in San Carlo con Anna Fasano e Flavia Mazzarella, presidentesse rispettivamente di Banca Etica e Bper Banca, educazione finanziaria – "educare, soprattutto i giovani, alla finanza, alla gestione e all’utilizzo delle risorse è un passaggio fondamentale", il commento di Valerio Zanni, consigliere di amministrazione della Fondazione di Modena, fin dal suo esordio partner di FestiValori – e trasformazione, se non addirittura sostituzione, del modello capitalista, sempre sabato alle 16 con gli economisti Fabrizio Barca e Clara Mattei. FestiValori è "un momento di confronto per maturare consapevolezza", come lo ha definito il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, che veicola i suoi messaggi anche attraverso le arti: lo fa con il contest musicale ‘Eticanto. Canzoni di questo mondo’ (sabato alle 21 al circo Arci Vibra di Modena) e con la mostra fotografica di Nicolò Lanfranchi ‘The forest knows’, all’ex diurno di Piazza Mazzini (l’inaugurazione, alla presenza del fotografo, il venerdì alle 17.30). Per il programma completo festival.valori.it.