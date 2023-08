Torna la Fiera secolare di San Felice: gastronomia, luna park e beneficenza

Ha radici nel diciassettesimo secolo la Fiera di Settembre di San Felice, che quest’anno accende la sua 410° candelina. Per cinque giorni dal 1° al 5 settembre la manifestazione, denominata "Oggi è domani…", riempirà di attrazioni, spettacoli, incontri, le vie e le piazze. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, propone anche quest’anno alcune novità come "Il mercatino dei bimbi", dai 9 ai 14 anni, in programma domenica 3 settembre. Durante tutte le serate dalle 18.30 ci sarà in viale Campi lo Street Food Festival, mentre via Ferraresi dalle 20.30 ospita il "Pork Village", manifestazione con pane, hamburger e specialità gastronomiche a base di maiale e, inoltre, dalle 21, in via Mazzini, davanti al Teatro, pesca di beneficenza a cura dell’asilo "Caduti per la Patria" e della Pro Loco. Infine, nel piazzale Ettore Piva, il luna park. L’apertura della Fiera si terrà alle 20.30 in piazza Castello, alla presenza dell’amministrazione per l’esibizione delle majorettes Blue Star. E alle 21 in piazza Castello, momento di accoglienza e presentazione del nuovo direttivo Pro Loco di San Felice. Alle 21 piazza Matteotti sarà invasa da "I ragazzi protagonisti del soccorso", evento organizzato dalla Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa Finalese.

In via Milano, infine, musica reggaeton con dj set Tommy Cardi e alle 21 presso il parco Rocca, concerto degli "Harley Max", tribute band degli 883. Nelle successive giornate da segnalare sabato 2 settembre, dalle 14.30 alle 20, "Asilo in fiera" alla scuola materna "Caduti per la Patria" e in piazza Matteotti "A cultural experience, atto 2" presentazione del libro di Barbara Baraldi "Il fuoco dentro".

Lunedì 4 settembre, poi, alle 20.30 in piazza Matteotti si parla di cambiamento climatico col meteorologo Luca Lombroso, iniziativa a cura di Lapam, e martedì 5 settembre, ultimo giorno della fiera, dalle 8.30 alle 9.30 appuntamento con "Il suono del bosco" in via Perossaro, 173.

Alberto Greco