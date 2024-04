Torna la kermesse ’Parole in città’. Weekend tra libri e gastronomia

Torna nel fine settimana ‘Parole in Città’, l’evento letterario organizzato dalla Biblioteca comunale e dal Servizio Cultura. Tre giorni di ‘parole’, ma non solo: l’evento si conferma infatti un contenitore di idee cui fanno da cornice diverse location. Il primo appuntamento è per venerdi alle 10, quando al Crogiolo Marazzi, c’è la premiazione del Concorso Poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi riservato alle scuole, mentre alle 18,30, presso l’Icaro Bar, viene premiata la sezione adulti. Si prosegue sabato con alle 16, con lo psicoterapeuta Osvaldo Poli e la sua lectio magistralis su ‘Nutrire e Nutrirsi’, e poi alle 18,30 con la presentazione del volume ‘La Reputazione’ (Guanda, 2024) di Ilaria Gaspari. Domenica ‘ Parole in Città’ ricomincia dalla ‘Cionini’ dove alle 10,30 c’è il laboratorio di collografia ‘Alla scoperta dei Sapori tra Giappone e Italia’ e alle 15,30 il laboratorio de ‘La cucina incantata’ dal titolo ‘Ad ogni farina il suo sacco’. Chiude il programma per adulti, alle 18,30, Luca Cesari con ‘I sapori della tradizione tra leggende e fake news’.