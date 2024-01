Torna la neve sul Cimone: "Si scierà su tutte le piste"

Dopo due giorni di forte e tiepido vento con temperature ben sopra la media, il freddo e la neve hanno fatto ritorno ieri pomeriggio in Appennino. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, i primi fiocchi di neve sono scesi ai 700 metri di Sestola e Pievepelago, brevemente anche a Pavullo. Sul Cimone, il termometro in poco tempo è sceso a -8 gradi.

Temperature, queste, utili sia a ricordare che siamo in pieno inverno, sia per permettere ai tecnici delle stazioni sciistiche di mantenere le piste in condizioni ottimali per questo weekend. "Sul Cimone – dice il presidente del Consorzio Luciano Magnani – si attendono nel complesso 10 cm di neve fresca e soprattutto temperature tipicamente invernali, così da permettere l’entrata in funzione dei generatori per la produzione di neve. Sabato e domenica è previsto il ritorno del sole e si scierà su tutti gli impianti (Passo del Lupo, Lago Ninfa, Polle e Cimoncino) coi raccordi tutti aperti. Vi aspettiamo al Cimone per questo weekend pieno di emozioni per gli amanti della montagna". Ma non è finita qui. Sperano infatti in neve fresca anche le piste da sci nordico alle Piane di Mocogno e alla Boscoreale a Piandelagotti. Oggi sono previste minime di meno 10 gradi sulla vetta del Cimone e meno 5 a valle. Per il servizio meteo regionale oggi è prevista una giornata di gelo con ‘la persistenza di temperature medie giornaliere inferiori a meno 3 °C sulle zone di montagna’, con venti di burrasca moderata di bora. D’altra parte nei giorni scorsi il rialzo delle temperature era stato davvero anomalo: nessuno ricordava il lago Santo (1501 metri di quota) non ghiacciato a fine gennaio. Gli addetti alla viabilità (impegnati da ieri pomeriggio a gettare sale sulle strade montane) ricordano sia l’obbligo di pneumatici da neve e l’utilità di avere sempre anche catene a bordo per un possibile utilizzo nelle strade secondarie, e soprattutto usare prudenza nei tratti ghiacciati.

g.p.