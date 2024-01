"Torna la neve sulle piste. Poi arriverà il freddo"

Tardivo, comunque ben accetto, ‘dono’ di neve per l’Epifania in Appennino. Tra oggi e domani sono previsti dai 20 ai 30 cm di neve fresca sulle piste del Cimone: "Se fosse giunta due settimane fa sarebbe stato meglio -commentano gli operatori del settore- comunque ora sarà utile per gennaio, mese di week-end sugli sci e di settimane bianche per scuole e gruppi". Oggi è prevista pioggia su gran parte della nostra regione, con quota neve in calo tra sera e notte per l’ingresso di aria fredda da Nord. Domenica pioggia e neve, martedì freddo in arrivo. "Torna l’inverno a conclusione delle feste natalizie -dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio sciistico del Cimone- durante le quali si è sempre sciato, da Passo del Lupo al lago Ninfa, dal Cimoncino alle Polle. La forte perturbazione in transito porterà dai 20 ai 30 cm di neve su tutte le piste, inoltre durante la settimana sono previste temperature rigide sotto lo zero e questo permetterà di tornare a mettere in funzione i generatori per la produzione di neve, così da poter aprire altre piste ed il collegamento fra le stazioni di Passo del Lupo e delle Polle". Già ieri pomeriggio in quota i primi centimetri di neve fresca, utili per il prosequio di stagione. Il Consorzio sciistico del Cimone dall’8 gennaio fino al termine della stagione, 2024 ha predisposto una vasta gamma di offerte particolari. Un esempio è ‘voglia di neve in residence’ per due persone, comprensiva di: 2 notti con trattamento di pernottamento e colazione in residence o campeggio (bungalow), sistemazione in camera doppia, 3 giorni di Skipass (venerdì, sabato e domenica) con prezzo a partire da € 175,00 (Quota a persona in camera doppia). Dal prossimo week-end collegamenti bus + skipass per il Cimone da Modena e Bologna.

L’arrivo della neve fresca è atteso con ancor maggior trepidazione dalle stazioni che sinora sono rimaste forzatamente chiuse, dalle Piane di Mocogno (sci discesa e fondo) alla Boscoreale (sci nordico), soprattutto da Montecreto a S.Annapelago dove si vogliono inaugurare i nuovi impianti di risalita da poco rinnovati ed ultimati. Intanto, l’Arpae regionale per oggi ha diramato un’allerta giallo in Appennino. "Nella giornata di sabato 6 gennaio sono previste piogge diffuse con accumuli localmente elevati sulle aree appenniniche, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Nei tratti vallivi dei bacini del settore occidentale si prevede la propagazione delle piene con livelli idrometrici attorno alla soglia 1. Si prevede, inoltre, un’intensificazione della ventilazione, con raffiche di intensità tra 62 e 74 km/orari sulle aree del crinale appenninico centro-occidentale".

g.p.