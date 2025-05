Torna Lazarus, l’addio di Bowie con Manuel Agnelli

Considerato ’il regalo d’addio di David Bowie al mondo’, Lazarus è un inconsueto e per certi versi straordinario pezzo di ’teatro musicale’, scritto dall’artista poco prima della sua scomparsa insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh. A otto anni dal debutto a New York, Lazarus è andato in scena per la prima volta in Italia nel marzo del 2023 con la regia del direttore di Emilia Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale Valter Malosti, che ha curato la versione italiana avvalendosi anche dei consigli del drammaturgo Enda Walsh, con cui aveva già collaborato in passato. Dopo il Teatro Bonci di Cesena, da dove è ripartita la tournée il 5 aprile, e dopo le date di Bolzano, Firenze, Genova e Bologna, Lazarus torna a Modena, al teatro Storchi, dal 15 al 18 maggio (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato alle 19.00, domenica alle 16.00) per chiudere poi con Milano e Roma. Nel ruolo del protagonista Newton uno dei nomi di punta della musica italiana: Manuel Agnelli, cantautore e storico frontman degli Afterhours.