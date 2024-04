Torna Strumentando. Un progetto ’outdoor’: "Portiamo la musica nei parchi della città"

Dal parco della Londrina al parco della Repubblica, dall’area verde di via San Giovanni Bosco al parco della Ghiacciaia fino a piazza Matteotti. A Primavera, ’Strumentando’ – la rassegna di laboratori musicali a cura del Settore Servizi educativi del Comune di Modena attraverso la Sezione musicale del Centro educativo Memo e Arci Modena – diventa outdoor: uscirà, infatti, da memo e dai servizi integrativi dove si è svolta fino ad ora per far giocare con la musica molti più bambini e famiglie nei parchi e nelle aree verdi della città.

Così la nuova edizione di Strumentando Outdoor è stata presentata ieri nei locali di Strapapera, la ludoteca comunale situata in via S. G. Bosco, gestita dall’Associazione Arci Modena.

Erano presenti l’assessora a Istruzione, Formazione, Sport, Pari opportunità Grazia Baracchi, il vice presidente di Arci Modena Gerardo Bisaccia, educatori del Memo ed esperti musicali di Arci. Il primo appuntamento è in programma sabato mattina in piazza Matteotti, precisamente nell’area antistante il Centro Momo.

La musica torna quindi a essere protagonista, rivelandosi l’elemento chiave per giocare, esplorare il corpo, socializzare e crescere, ma non solo. La musica ha infatti anche l’obiettivo di aprire canali di comunicazione capaci di andare oltre le parole laddove le parole sono ancora poco o per niente padroneggiate. Così, dall’importanza della musica per la crescita, sulla scorta della lunga esperienza dei progetti musicali proposti ormai da anni in nidi e scuole d’infanzia del sistema integrato 0/6, è nata lo scorso anno la prima edizione di Strumentando, i laboratori musicali, rivolti a bambini della fascia da 0 a 6 anni di età, presso il Centro educativo Memo e i Servizi integrativi. "L’alto numero di adesioni – spiega l’assessora Baracchi – ha fatto emergere il bisogno delle famiglie di condividere assieme ai figli esperienze di gruppo significative che permettano l’incontro con altri genitori e bambini, in grado di insegnare come si può giocare con la musica anche con bambini molto piccoli senza bisogno di elevate competenze". Nell’edizione Strumentando 2023/2024 gli appuntamenti sono stati raddoppiati continuando però ad offrire esperienze differenziate per età e a numero chiuso.

"I tanti partecipanti e la positiva esperienza appena conclusa – continua l’assessora – ci ha portati a pensare di riproporre il progetto riformulando l’offerta per accogliere più famiglie rendendo libero l’accesso e includendo una fascia più ampia di bambini. L’arrivo della Primavera ci ha poi permesso di pensare a uno Strumentando Outdoor all’aperto e soprattutto nei parchi cittadini, accogliendo contemporaneamente bambini di diversa età. La nuova formula combina pertanto musica, massima accoglienza ed esperienze all’aria aperta: ingredienti indispensabili per il benessere e la crescita dei bambini".