Toschi in campo col Modena calcio. Insieme per promuovere il territorio

"I valori dello sport si fondono con l’arte del gusto esaltando le eccellenze del territorio". E’ questa la filosofia, come dichiarato dalla stessa azienda, sottesa alla nuova collaborazione che si è instaurata tra il marchio storico Toschi Vignola e il Modena Calcio. "Questa collaborazione – proseguono da Toschi Vignola – abbraccia una serie di iniziative, sia in campo che al di fuori dello stadio, mirate a promuovere il territorio, condividere i valori dello sport, coinvolgere la comunità e valorizzare le tipicità enogastronomiche. La partnership tra Toschi Vignola e Modena Calcio è un tributo all’orgoglio e all’identità territoriale e rappresenta un nuovo capitolo importante nella storia di entrambe le realtà". Massimo Toschi, presidente di Toschi Vignola, spiega: "Da sempre, la nostra azienda racconta le radici di un territorio ricco di storia e tradizione. Unire la passione per una grande squadra ai sapori che rendono famose le nostre città nel mondo significa celebrare un territorio straordinario. Coinvolgeremo tifosi, famiglie, turisti e visitatori in un’esperienza di condivisione e festa unica. Il Modena Calcio, con una storia di successi e una base di tifosi appassionati, incarna gli ideali di impegno, dedizione e unità. Questa collaborazione esalta i valori condivisi di orgoglio territoriale, tradizione e appartenenza". Nell’ambito di questa collaborazione, Toschi Vignola ha presentato ufficialmente una limited edition del Nocino di Modena Toschi, con l’iconico liquore avvolto dai colori della squadra gialloblù disponibile a CasaToschi, a Formica di Savignano.

m.ped.