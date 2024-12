Tragico incidente in autostrada. Camper contromano contro un taxi. Perde la vita una donna di 42 anni

di Emanuela ZanasiSi chiamava Romina Di Puorto e aveva 42 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre lungo l’autostrada A8 Milano-Varese all’altezza dello svincolo di Gallarate in direzione di Varese. La donna, residente a Modena e originaria di Caserta, era a bordo di un camper che è entrato in contromano in autostrada scontrandosi frontalmente con un taxi.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla 42enne. Secondo i primi accertamenti eseguiti dalla polizia stradale che si sta ancora occupando dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, il camper a bordo del quale la 42enne viaggiava come passeggera insieme al compagno che era alla guida ha fatto un’inversione all’altezza della barriera di Gallarate: una manovra che è stata fatale per la donna.

Il mezzo, infatti, non accorgendosi della direzione di marcia sbagliata, ha percorso un breve tratto di autostrada in contromano, fino a quando non si è scontrato frontalmente con un taxi che viaggiava regolarmente.

L’impatto, purtroppo, è stato devastante: l’allarme ai soccorsi è scattato immediatamente e il 118 ha inviato sul posto ambulanze e automedica. Quando il personale sanitario è giunto sul posto insieme agli agenti della polstrada e ai vigili del fuoco si è subito reso contro della gravità dell’incidente: i due mezzi erano ridotti ad un ammasso di lamiere, il camper rovesciato su un lato. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione praticati da medici e infermieri sulla quarantaduenne: la donna è morta sul colpo a seguito delle gravi ferite riportate.

Ferito in modo lieve il compagno alla guida del camper, un uomo di 43 anni, mentre ha riportato traumi molto gravi il 53enne alla guida del taxi.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Circolo di Varese. Sul posto, oltre agli equipaggi del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Gallarate, che hanno lavorato a lungo per liberare tutte le persone dalle lamiere dei veicoli.

La circolazione sul tratto autostradale interessato dall’incidente è stata interrotta per permettere i soccorsi alle persone coinvolte, i rilievi della polizia stradale e infine la rimozione dei mezzi.