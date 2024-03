Travolto da un’auto pirata . Straniero di 45 anni grave

E’ stato travolto da un’auto, ‘caricato’ sul parabrezza e proiettato a metri di distanza, cadendo infine rovinosamente al suolo. Le sue condizioni ora sono gravi ma fortunatamente non corre pericolo di vita. E’ stato un pirata della strada, poco dopo le 22 di giovedì a travolgere con violenza un 45enne straniero, originario dello Sry Lanka mentre camminava sulla Statale, a Solignano di Castelvetro, di fronte alla chiesa. L’automobilista è fuggito senza prestare soccorso alla vittima e pare che anche altri automobilisti non si siano fermati nell’immediatezza. L’uomo, residente fuori regione ma domiciliato nella nostra provincia per lavoro, è stato poi soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con automedica e ambulanza. Una volta stabilizzato, il ferito è stato poi trasportato all’ospedale di Baggiovara dove ora si trova ricoverato in serie condizioni. L’uomo ha infatti riportato diversi traumi, in particolare al volto. Ora sono in corso indagini, da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e, soprattutto, per individuare il responsabile del grave investimento. Intanto sui social è montata la polemica sia per la gravità dell’incidente, sia per la pericolosità di quel tratto di strada. "Mi chiedo come nessuno abbia sentito l’enorme botto che c’è stato?! L’auto che l’ha investito è andata via come niente fosse – scrive una residente. Le macchine passavano e mentre c’è chi scendevamo per soccorrere quest’uomo, nessuna si è fermata. Mi piange il cuore a vedere quanto menefreghismo e quanta poca umanità sia rimasta. Non si potrebbe fare richiesta al comune di Castelvetro per installare dossi volti a far sì che le macchine vadano più piano in questo tratto di strada?". "Strada pericolosissima, nessuno si ferma mai per fare attraversare i pedoni – scrive un altro. Viaggiano a tutta velocità. È una vergogna. Non posso credere che nel 2024 non esistano deterrenti possibili per ovviare a questa problematica". "E il terzo investito sulla statale e non è stato fatto nulla" - denunciano ancora. "E’ il quinto investito sulla statale – commenta un altro residente - Se ci sono persone che dalle parole vogliono passare ai fatti allora facciamo una raccolta firme e portiamola all’attenzione di tutte le Autorità competenti". Ora sono al vaglio i filmati di videosorveglianza della zona per individuare il responsabile che, oltre a rispondere di lesioni gravi sarà accusato di omissione di soccorso.

Valentina Reggiani