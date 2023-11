Tre agenti commerciali per Alleanza Assicurazioni

Il Centro per l’Impiego di Mirandola informa che Alleanza Assicurazioni spa sta conducendo la ricerca di 3 agenti commerciali per la zona di Finale Emilia. Il candidato sarà inserito in un team di consulenti, affiancato nella formazione e nel lavoro da un trainer esperto con l’obiettivo di formarlo nelle aree di competenza relative a "risparmio gestito, previdenza, investimenti e protezione assicurativa". Il lavoro consiste nel gestire un pacchetto clienti affidato dalla Compagnia nel territorio di Finale Emilia e di incrementare lo stesso attraverso attività commerciali sul territorio. E’ indispensabile un titolo di studio quale diploma o laurea ed essere auto-muniti. Inizialmente si offre collaborazione a partita iva. Non è richiesta esperienza. Si chiede disponibilità a tempo pieno con orario di lavoro comunque flessibile in funzione degli appuntamenti con i clienti.

Le persone interessate e disponibili dovranno inviare le loro domande entro il giorno 05122023 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe