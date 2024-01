Tre gruppi politici uniti per le elezioni

Tre gruppi consigliari di Nonantola "fanno squadra" in vista delle prossime elezioni comunali. Nonantola Progetto 2030, Nonantola Libera e Movimento 5 Stelle hanno infatti rilasciato una nota dopo l’assemblea che, insieme, hanno tenuto domenica scorsa alla sala Sighinolfi. "L’assemblea, molto partecipata da associazioni, gruppi, circoli e singoli cittadini attivi e interessati al futuro della nostra città – recita tra l’altro la nota – ha fatto emergere chiaramente la necessità di un cambiamento, di ricostruire relazioni positive tra le forze politiche di area progressista e tra queste e i cittadini, mettendo al centro il tema della costruzione di un programma di governo per la Nonantola dei prossimi anni e quello dell’esercizio di una democrazia effettivamente partecipativa. Dal vivace dibattito è emersa la volontà di dare vita a un progetto comune e aperto e quindi di costruire due gruppi di lavoro per realizzarlo.

Il primo inizierà nei prossimi giorni una campagna di ascolto presso associazioni, categorie, parti sociali e cittadini...Il secondo gruppo si occuperà dei rapporti con tutte le forze politiche dell’area progressista, con lo scopo di dare forza ad un progetto che sia il più largo e condiviso".