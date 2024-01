Tredigraph compie venticinque anni: la visita del sindaco

Il 2024 segna un traguardo importante per Tredigraph S.r.l., azienda spilambertese che celebra i suoi primi 25 anni di attività nel campo delle immagini 3D e delle produzioni video. "Un anniversario – spiegano dall’azienda - che non solo ricorda il passato, ma illumina il cammino verso un futuro ancora più ricco di opportunità. L’avventura ha avuto inizio nel lontano 1999, quando Vittorio Manzini e sua sorella Carlotta hanno condiviso il sogno di fondare un’azienda dedicata al rendering 3D. Con pochissime risorse ma una forte passione, il 9 gennaio è nata Tredigraph, in un modesto ufficio di 12 mq. Il gruppo è cresciuto velocemente con l’ingresso in società di tre giovani: Alessandro Roli, Marco Bertini e Luca Bertini". In occasione di questo anniversario, l’azienda ha ricevuto nei giorni scorsi la visita del sindaco, Umberto Costantini, che ha commentato: "Tredigraph supporta i suoi clienti nel loro bisogno di far emergere idee e innovazioni; con creatività aiutate le aziende a comunicare nel mondo i loro prodotti, le loro tecnologie; questo è molto importante e diventa un grande vantaggio non solo per voi e per loro, ma anche per tutto il territorio. Per questo sono qui con la fascia tricolore a rappresentare una comunità intera e per dirvi grazie per il vostro lavoro quotidiano". Il titolare Vittorio Manzini ha aggiunto: "25 anni sono un traguardo importante per un’azienda e mi consentono di dedicare a tutti i collaboratori di oggi e di ieri, a tutti i clienti che ci danno fiducia e ai fornitori che ci affiancano, un sincero e affettuoso ringraziamento. I successi ottenuti sono merito di ciascuno e ciascuno deve sentirsene parte".

m. ped.