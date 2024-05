Treni e autostrade, tariffe agevolate per arrivare ai seggi

In vista delle elezioni amministrative ed europee di sabato 8 e domenica 9 giugno, sono previste agevolazioni tariffarie per gli elettori che devono affrontare viaggi per raggiungere il seggio già a partire dal 30 maggio.

Le agevolazioni riguardano i percorsi ferroviari, via mare, autostradali e aerei sia per i residenti all’estero sia per chi abita in Italia.

La comunicazione della Prefettura è consultabile sulla specifica sezione del sito istituzionale https://www.comune.modena.it/argomenti/elezioni.