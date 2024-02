Tributi non pagati, sequestrate due automobili

Operazione dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Polizia locale di Cavezzo per procedere al sequestro di due auto per tributi non pagati da parte di due cittadini di nazionalità cinese titolari di attività. Nei giorni scorsi un funzionario dell’Agenzia delle Entrate unitamente ad agenti della Polizia locale di Cavezzo si sono recati presso attività commerciali intestate a due cittadini di nazionalità cinese di

35 e 42 anni, dove hanno proceduto al sequestro amministrativo di due auto di grossa cilindrata, una Mercedes e un Suv Peugeot, per mancato pagamento di tributi e verbali del codice della strada. Il funzionario dell’Agenzia delle Entrate con due agenti della Polizia locale si sono recati inizialmente presso la prima attività commerciale situata nel centro di Cavezzo dove hanno proceduto all’identificazione del titolare contestandogli il mancato pagamento di tributi e sanzioni del codice della strada, pertanto è stato effettuato il sequestro della Mercedes del proprietario dell’attività che è stata prelevata

con carro attrezzi. Successivamente si è proceduto al sequestro della seconda auto un Suv Peugeot presso un’azienda con sede nella frazione di Disvetro intestata ad un 42 enne cinese anche questa per mancato pagamento tributi e sanzioni.