Tributo a Pavarotti, biglietti gratuiti

Alla biglietteria del teatro Comunale Pavarotti Freni è stata avviata la distribuzione dei biglietti gratuiti per il concerto - omaggio a Luciano Pavarotti, in programma mercoledì 6 settembre (16° anniversario della scomparsa), per iniziativa congiunta della Fondazione Pavarotti e del progetto Modena Città del Belcanto. Protagonista sarà Eduardo De Crescenzo, cantante e interprete, musicista e compositore colto e appassionato che, insieme al talentuoso pianista Julian Oliver Mazzariello, presenterà il concerto ’Avvenne a Napoli’, titolo dell’omonimo progetto discografico ed editoriale. Il concerto vuole celebrare la grande passione che il Maestro aveva per la canzone tradizionale napoletana a cui tante volte ha reso omaggio nei suoi recital e concerti: le sue interpretazioni sono state un tributo alla bellezza e all’essenza di Napoli. All’evento prenderanno parte anche il tenore Giuseppe Infantino e il soprano Iolanda Massimo. La biglietteria del teatro Comuale è aperta il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, il martedì dalle 10 alle 19, e il sabato dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19).

