Trofeo Salvarola, sfila la storia delle auto

Si tiene tra sabato e domenica, il tradizionale ‘Concours d’Élégance Trofeo Salvarola Terme’, evento che si celebra nell’ambito di ‘Motor Valley Fest’. Il ‘Maserati Owners Club Italy’ è lo ‘Special Guest’ di questa 24ma edizione: a celebrare i 110 anni della casa del Tridente la presenza di ben 5 classi (su 12) dedicate a questo prestigioso marchio, cui si affiancano i modelli da collezione di altre classi e di altre case automobilistiche italiane ed internazionali e, fuori concorso, la Ferrari Roma portata a Salvarola Terme direttamente da Ferrari SpA. "Quando creammo il ‘Concours’ non credevano di arrivare così lontano: invece, 24 edizioni dopo, continuiamo a portare la storia e la grandezza dell’ingegno automobilistico sulle strade modenesi", spiega Gabriella Gibertini, che organizza la kermesse promossa da Terme della Salvarola e la Terra delle Rosse in collaborazione con Musei Ferrari, Camera di Commercio di Modena, Comuni di Sassuolo, Maranello, Fiorano e Formigine, Comune e Provincia di Modena, BPER Banca, Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ACI Modena, Basf Glasurit e Motorsite. Saranno 66 le auto in concorso: previsto, per gli equipaggi, un pacchetto turistico "che – spiega Gibertini – li condurrà alla scoperta anche delle eccellenze enogastronomiche, naturalistiche, artistiche e del Bel Canto del modenese". Quanto al programma, sabato si parte da Salvarola Terme per raggiungere prima il Museo Ferrari a Maranello, poi la Casa Museo Luciano Pavarotti di Modena e, a Montegibbio, l’acetaia Delizia Estense, produttrice del famoso Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, dove verrà servito anche il pranzo. Nel pomeriggio visita al Palazzo Ducale di Sassuolo, prima del rientro a Salvarola Terme con possibilità del percorso benessere termale alla Spa Balnea e della cena presso il ristorante Libum che ha sede nelle suggestive ex-scuderie seicentesche di fronte al Palazzo Ducale.

Domenica, dalle 10, le auto saranno schierate a Salvarola Terme, per farsi ammirare dal pubblico ed esaminare dalla Giuria sfilando di fronte alla facciata liberty delle Terme sul ‘Green Carpet’ del Parco di Salvarola Terme davanti al Comitato d’Onore. Pranzo a Formigine, presso il ristorante Il Calcagnino all’interno del Castello e a seguire trasferimento a Modena, in Piazza Roma, cuore del Motor Valley Fest, dove verranno annunciati i vincitori delle categorie e proclamata la Best of Show 2024, con la consegna del prestigioso Trofeo Salvarola Terme, dedicato ad Amedeo Gibertini, presidente delle Terme della Salvarola scomparso di recente, realizzato dall’artista modenese Alessandro Rasponi, e della Targa Città di Modena.

Stefano Fogliani