Troppa sporcizia: "Immondizia in strada colpa dell’inciviltà"

Tra gli esercenti della Zona Musicisti c’è anche Stefano Borsari, gestore dell’Antro del Nano, storica fumetteria aperta dal 1994 in via Verdi, che illustra quelli che, a suo dire, sono i disagi principali del quartiere. Qual è, a suo avviso, il primo punto su cui sarebbe necessario intervenire?

"Il primo motivo di disagio è senza dubbio la sporcizia: capita spesso di vedere cumuli di rifiuti accatastati ai margini delle strade. Sono convinto che il sistema porta a porta, che in alcune zone e specialmente nei paesi, funziona benissimo, debba essere approfondito nella logica di un quartiere densamente popolato composto quasi esclusivamente da condomini di almeno cinque o sei piani. A ciò si aggiunge l’inciviltà della gente che si disinteressa delle regole, per altro abbastanza semplici, e butta i sacchi per strada a qualsiasi ora del giorno e della notte: un fenomeno fastidioso che contribuisce fortemente al degrado".

C’è un problema sicurezza in Zona Musicisti?

"Sebbene si sia sempre parlato di degrado, criminalità e prostituzione, in tutti questi anni non ho mai subito furti, né rapine e non sono stato testimone di spaccio di sostanze stupefacenti. Stando alle testimonianze dei residenti, tuttavia, mi sento di dire che aumentare i controlli non farebbe male, soprattutto perché negli ultimi mesi ci sono alcuni furti che hanno interessato diversi condomini della zona". Secondo lei è necessario intervenire sulla viabilità?

"Se fino a qualche anno fa questo era un quartiere con un discreto passaggio pedonale, oggi si è trasformato in una zona residenziale dove transitano sempre meno persone a piedi. Di certo, uno dei motivi di questo cambiamento è la difficoltà nel trovare parcheggio, perché tanti residenti hanno il garage interno ma posteggiano a bordo strada".

j.g.