Trovata morta in casa dai pompieri

Tragedia ieri mattina a Carpi, in via Ravenna. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala in un appartamento per soccorrere una persona che non rispondeva né al telefono né al citofono. Un familiare ha avvertito il 115 che ha aperto la porta, trovando la donna priva di sensi. Subito i sanitari del 118 e della Croce Blu di Soliera hanno iniziato le manovre di rianimazione, ma per la 75enne (L.P. le iniziali) non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. La donna sarebbe morta per un malore forse durante la notte.