Trovato l’accordo tra sindacati e Cnh International. Uscite solo volontarie e incentivate in base all’età

Accordo tra sindacati e Cnh Industrial Italia per 149 uscite incentivate volontarie, concentrate nella struttura impiegatizia e soprattutto del comparto agricolo, quindi in prevalenza a Modena e a Torino. Per chi ha i requisiti per la pensione entro 4 anni, l’incentivo sarà tale da garantire per i primi 24 mesi il 100% della retribuzione fissa lorda e per i successivi 24 mesi l’80% e l’equivalente dei contributi da versare. Per chi invece non può ‘agganciare’ la pensione, gli incentivi saranno modulati in base all’età: dai 40 ai 44 anni sarà pari a 15 mensilità fisse lorde, dai 45 ai 49 anni a 20 mensilità, per chi ha 50 anni o più a 26 mensilità; dai 35 ai 39 anni l’incentivo sarà pari a 10 mensilità.

Il piano di uscite si chiuderà il 31 luglio. Un ulteriore incontro di approfondimento sull’andamento e sulle prospettive industriali a livello nazionale è previsto entro il mese di luglio.