Trovato morto in casa, il giallo sulla data del decesso. Si indaga per omicidio: dall’autopsia la verità

Pavullo (Modena), 21 gennaio 2024 – Sono stati sentite dai carabinieri – tra ieri sera e questa mattina – alcune persone amiche o comunque vicine a Giovanni Iacconi, trovato morto nel primo pomeriggio di ieri nell'abitazione di famiglia di Acquabona di Pavullo.

Per il momento le ipotesi investigative sono tutte aperte: si indaga per omicidio, ma solo l’autopsia potrà dire se il 54enne sia stato effettivamente ucciso. Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione e, da quanto emerge, l’uomo non rispondeva al fratello dallo scorso 2 gennaio. È plausibile quindi che la data del decesso risalga a quella data.

Iacconi svolgeva una vita - secondo gli amici - molto tranquilla e per lo più dedita al lavoro. Non vi sarebbe stato dunque alcun ‘segnale’ che potesse far presagire quanto poi accaduto.

Sicuramente qualcuno nell’abitazione con la vittima deve esserci stato: il corpo è stato trovato avvolto in una coperta e nascosto sotto al letto.

Ora i militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’uomo scavando tra le frequentazioni recenti.