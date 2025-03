Truffe ai malati in ospedale. Si fingeva un amico, ottantenne nei guai

Si presentava come un vecchio amico. Due chiacchiere al capezzale dell’anziano malato, una parola di conforto. E poi la richiesta di soldi: non cifre ingenti, 40 o 50 euro al massimo. "Ho dimenticato il portafogli, mica hai da prestarmi? Devo pagare il ticket per una visita", diceva all’ignaro ‘amico’. Che in realtà era uno sconosciuto, scelto tra i tanti degenti dell’ospedale Maggiore di Bologna. Ma che, un po’ colto alla sprovvista, di solito sganciava il denaro. Salvo poi avvedersi di essere caduto in un raggiro.

Ha 80 anni il truffatore seriale ‘incastrato’ dalla polizia dell’ospedale Maggiore. L’uomo, originario di Modena, con precedenti specifici alle spalle, è stato denunciato nei giorni scorsi dai poliziotti in servizio all’ospedale bolognese dopo essere stato riconosciuto come l’autore di una serie di truffe ai danni di alcuni anziani pazienti ricoverati. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo avvicinava i degenti e, presentandosi come un vecchio amico, li convinceva a prestargli piccole somme.

Nel corso dell’anno in questo modo sono state raggirate almeno cinque persone. Gli agenti, dall’analisi delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza dell’ospedale, erano riusciti a individuare l’uomo, dandogli un volto. L’ultimo colpo è stato messo a segno lo scorso 20 febbraio. Due giorni dopo è tornato in azione: questa volta però l’anziano truffatore è stato riconosciuto dalle guardie giurate in servizio al Maggiore ed è stato fermato.

Con vigilanti e polizia ha ammesso di aver compiuto le truffe, spiegando che i soldi gli servivano per pagare delle cure. Una circostanza, questa, in realtà tutta da verificare, visto che nei giorni in cui l’uomo era presente in ospedale non avrebbe effettuato controlli medici. È scattata quindi la denuncia. La polizia sta lavorando adesso per capire se ci sia effettivamente l’uomo dietro tutte le le truffe al Maggiore di questi mesi.

Nicoletta Tempera