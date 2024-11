Tutti pazzi per Chico

Dopo il successo dei due libri ’Ciao, io sono Chico’ e ’A tutto Chico’, Francesco Taverna torna con la sua terza pubblicazione per Fabbri Editore: ’Chiedilo a Chico: il libro delle risposte su vita, amore, libertà e cicolata’. L’autore ieri ha fatto tappa a Modena, al cinema Victoria dove ad aspettarlo c’erano decine di persone di ogni età con i loro amici a quattro zampe. Il fenomeno Chico, infatti, il maltipoo color caramello più famoso del web, comincia nel 2022 tra Instagram e Tik Tok, riuscendo a conquistare un pubblico di più di 800mila followers, o "frollowers", come li definisce lo stesso Chico, in pochissimi anni. La voce di Taverna, a incarnare la personalità dell’animale domestico, è riuscita ad entrare nella quotidianità di molti adulti e bambini, così come negli ospedali, sostenendo il reparto di oncologia pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione Irccs. In particolare, l’ultimo libro "Chiedilo a Chico", vuole rappresentare un inno alla leggerezza, una sorta di oracolo contemporaneo da sfogliare e consultare. "Ho cominciato questo percorso per intrattenere e donare qualche minuto di serenità a chi ne sente il bisogno - commenta Francesco Taverna durante la presentazione del libro - Chico vive in un mondo che è come un ponte, a metà tra ciò che è reale e ciò che può esistere solo nella fantasia. Porta ciò di cui c’è bisogno, quando c’è bisogno, come un supereroe delle piccole cose. Sono sempre entusiasta di ricevere messaggi in cui mi viene detto che i contenuti di Chico rappresentano un’oasi di pace durante i momenti difficili o stressanti, sono proprio il motore per continuare a donare quotidianamente un sorriso". Riguardo ai nuovi progetti, invece, l’autore ha accennato a un’iniziativa umanitaria con Amref Health Africa, un’organizzazione dalla rete internazionale specializzata in progetti di promozione della salute, sensibilizzazione, advocacy e raccolta fondi.

Milena Soci