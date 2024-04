Ubriaco aggredisce la barista. Bloccato a fatica dai militari

Una volta entrato nel bar, ha iniziato a dare in escandescenza e, dopo aver insultato la giovane cameriera, l’ha colpita alla testa con un oggetto d’acciaio. Fortunatamente in quel momento passavano in zona i carabinieri che, udite le grida della vittima, sono accorsi in suo aiuto arrestando poi l’aggressione per resistenza.

L’uomo, infatti, un tunisino di 54 anni si è scagliato anche contro i militari.

L’episodio è avvenuto martedì sera in un bar di San Cesario. In base a quanto ricostruito dai carabinieri, lo straniero si è introdotto nel locale e, già visibilmente ubriaco, ha preteso di continuare a bere. Dopo di che il balordo si è scagliato contro la dipendente, una ragazza di soli 22 anni, colpendola con un oggetto in acciaio. i carabinieri della tenenza di Castelfranco Emilia, udendo le grida della ragazza dalla strada si sono subito introdotti nel locale. La donna, che recava sul capo i segni del colpo, ha quindi indicato ai militari l’aggressore.

L’uomo, visibilmente alterato dall’assunzione di bevande alcoliche, alla richiesta dei documenti dava in escandescenza, approcciando fisicamente e minacciosamente i militari per poi spingerli con violenza lontano da sé, sputando e inveendo verbalmente contro gli stessi per opporsi all’identificazione.

Il 54enne è stato poi immobilizzato dai militari e arrestato con l’accusa di resistenza.