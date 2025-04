Ubriaco, aggredisce soccorritori e carabinieri. Arrestato e liberato

Serata movimentata quella dell’altro ieri nel centro abitato di Spilamberto, dove un assembramento di giovani particolarmente rumorosi ha richiesto l’intervento dei carabinieri su segnalazione di alcuni cittadini preoccupati. All’arrivo sul posto, i militari dell’Arma si sono immediatamente trovati di fronte a un giovane visibilmente in difficoltà: un 27enne di origini emiliane, in evidente stato di ebbrezza, barcollava per strada cadendo più volte a terra. Nonostante il rifiuto iniziale dell’interessato a ricevere cure mediche, i carabinieri, valutando le sue condizioni precarie, hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Alla vista dei soccorritori, però, il giovane ha cominciato ad assumere un atteggiamento provocatorio e aggressivo nei confronti dei militari. Alla fine, è stato necessario fermarlo tramite spray urticante. Entrambi i militari, peraltro, sono rimasti leggermente feriti nell’intervento. Arrestato e condotto ieri davanti al Giudice, per il 27enne è stato confermato lo stato di arresto, ma è stato rimesso in libertà.

m. ped.