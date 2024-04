Ufficio elettorale, aperture straordinarie

In vista della presentazione delle candidature per le elezioni Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno, l’ufficio Elettorale del Comune di Modena nei prossimi giorni, da sabato 27 aprile a mercoledì 1 maggio, prevede aperture straordinarie per consentire il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Normalmente l’ufficio di via Santi 40 (primo piano, ingresso sotto al portico) è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 12,30 e al giovedì anche dalle 14 alle 18.

Sabato 27 aprile sarà aperto dalle 8 alle 13, domenica 28 aprile dalle 8 alle 14, lunedì 29 aprile dalle 8 alle 18 (orario continuato), martedì 30 aprile dalle 8 alle 20, così come mercoledì 1 maggio (orario continuato). In caso di chiusura dell’ingresso Anagrafe citofonare all’ufficio Elettorale.

Il proprio certificato di iscrizione alle liste elettorali può anche essere scaricato gratuitamente dal sito web dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (www.anagrafenazionale.interno.it) accedendo con credenziali Spid, Cie, Cns o eIdas.

Per tutte le informazioni sul voto si può consultare la specifica sezione del sito istituzionale del Comune: www.comune.modena.it/argomenti/elezioni.