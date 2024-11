Umanizzazione,: "elemento di cura"

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena invita la cittadinanza al terzo evento L’Umanizzazione come elemento di cura organizzato per sabatopresso l’Aula Magna del centro Didattico del Policlinico dalle 9,30 alle 12,30. All’evento verranno presentati i nuovi progetti di umanizzazione delle cure che hanno lo scopo di rendere i percorsi assistenziali orientati quanto più possibile alla persona, ai suoi familiari e ai suoi cari, grazie al determinante contributo anche del volontariato. Verrà anche presentato un resoconto dei progetti già avviati, presentati negli incontri di gennaio e aprile scorso.

"Al termine del primo evento rivolto alla cittadinanza sul tema dell’umanizzazione delle cure, ci siamo presi un impegno nei confronti della nostra comunità: proseguire nell’adozione di questa politica aziendale rendicontando alla popolazione i risultati di volta in volta raggiunti. – ha commentato Claudio Vagnini, Direttore Generale dell’Aou di Modena – abbiamo, quindi, organizzato questa terza giornata, al fine di condividere con i nostri pazienti e i loro cari il nostro senso di rispetto e responsabilità nei loro confronti. Stiamo disegnando, infatti, una visione audace per il futuro della sanità, una visione che ponga al centro la persona con la sua esperienza di malattia e i suoi vissuti avvalendoci della partecipazione attiva dei pazienti, dei loro familiari e delle Associazioni che li rappresentano, nella convinzione che favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative ai percorsi di cura permetta di conoscere altri bisogni delle persone assistite, e, di conseguenza, di costruire un sistema in cui l’attenzione ai bisogni più intimi delle persone possa conciliarsi perfettamente con la necessità di assicurare un elevato livello di qualità delle cure".