Un cittadino critico su X: "Offeso dal ministro Crosetto"

Il bullismo insolente, l’arroganza e la protervia del ministro Crosetto contro un modenese che esprime una critica. Questo è quello che accade ad un cittadino (Vincenzo ’Enzo’ De Donatis, ex medico di medicina generale anche carcerario) che si permette di criticare la legge di bilancio, appena approvata, sul profilo X del ministro Crosetto: insulti personali e sprezzante dileggio con il tono perentorio poi, proditoriamente attenuato dagli auguri di Buon Natale, che non si negano neanche ad un ’infame o ignorante’.

È questo il duro attacco che il consigliere regionale Paolo Trande (Avs), recentemente eletto segretario dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, condivide sulla sua pagina Facebook. Riavvolgendo il nastro, la polemica si sarebbe scatenata dopo che al messaggio di De Donatis sul profilo X di Crosetto ("Sarebbe opportuno che pensasse anche a chi, grazie alle vostre armi, una casa non ce l’ha più, una famiglia non l’ha più. Quando chiedete più tasse, usatele per fare del bene e non distruggere il Ssn") sarebbe arrivata, dallo stesso profilo del rappresentante della Difesa, una pungente risposta: "Non so se lei sia più infame o ignorante. Detto ciò anche una persona squallida come lei merita di passare un Buon Natale: auguri".

"Io non credo che ciò possa accadere in un altro Paese civile e democratico d’Europa – dice Trande –. Nelle democrazie, ai cittadini che criticano, tutti, si deve rispetto anche quando non si condividono le critiche o le si ritengano infondate. Non c’è ’disciplina e onore’ nella risposta di Crosetto mentre ci sono tracce adamantine di arroganza, protervia e bullismo".