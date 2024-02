Un documentario su don Maurizio

Tutto pronto per la presentazione del documentario ’Don Maurizio – Un emiliano in Amazzonia’, realizzato dal Comune di Maranello in Brasile al seguito di Don Maurizio Setti, parroco modenese missionario in Sudamerica. La prima è in programma domani, alle 12, presso la Sala Polivalente ‘Scaramelli’ in via Alfredo Dino Ferrari a Maranello. Dopo, il pranzo solidale italo-brasiliano a sostegno dei progetti Uisp in Brasile: i fondi raccolti serviranno per il centro disabili di Sao Gabriel da Cachoeira, la cittadina del Rio Negro presso cui opera Don Maurizio, e i bambini del quartiere Vila Mimosa a Rio de Janeiro, dove sarà riattivata una scuola di arti marziali.