Un Giro positivo per Aleotti

Giovanni Aleotti può essere soddisfatto del suo Giro d’Italia, dopo aver scortato il colombiano Dani Martinez salito sul secondo gradino del podio a Roma, preceduto solo dall’extraterrestre, lo sloveno Tadej Pogacar. Una buona parte del risultato di Martinez è certamente merito del 25enne Aleotti, che ha festeggiato il suo compleanno(25 maggio ndr) alla corsa rosa nella impegnativa tappa del Montegrappa. Infatti nei momenti più delicati, Giovanni è sempre stato al suo fianco. Ovviamente ha dovuto rinunciare a qualche chance personale, come andare in fuga, ma alla fine è riuscito a concludere 24° nella classifica generale e 7° in quella degli Under 25, rimanendo quasi ogni giorno con i migliori 15 per le tre settimane, dopo un paio di stagioni nelle quali è sempre stato bersagliato dalla sfortuna. La lunga ed intensa preparazione sul Teide alle Canarie ha dato i suoi frutti e si sono visti già dalla prima tappa di Torino, in quella di Prati di Tivo e sulla scalata del Monte Grappa. Ora l’importante è mantenere la condizione per ottenere quei risultati personali che sono alla sua portata, come quando si impose per due anni consecutivi al Sibiu Tour in Romania. La prima opportunità sarà a breve nel Giro della Slovenia, dal 12 al 16 giugno, dove gareggerà già con la maglia nuova con lo sponsor Red Bull e potrà puntare al successo anche se in terra straniera, in attesa di rientrare in Italia per la disputa del tricolore il 23 giugno, che si svolgerà con partenza da Firenze ed arrivo a Sesto Fiorentino, abbinata alla gara "Per sempre Alfredo" in onore del mitico Alfredo Martini nel decennale della morte. Sarà per lui una gara impegnativa non avendo compagni di squadra italiani. Aleotti, prima di passare professionista, ha indossato due maglie tricolori, una indiviaduale ed una nella cronometro a squadre.

Elio Giusti