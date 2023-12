Un lungo fine settimana tra arte, storia e cultura

ll Ponte dell’Immacolata porta con sé un weekend che modenesi e turisti possono trascorrere scoprendo i tesori storici, artistici e culturali di Modena, a partire dal sito Unesco di piazza Grande, con il Duomo romanico e la Ghirlandina, fino alle Sale storiche e l’Acetaia di Palazzo comunale, alle rinnovate sale Campori e Sernicoli del Museo civico a Palazzo dei Musei dove si trovano anche le Gallerie Estensi, alle mostre di Fmav-Fondazione Modena Arti Visive a Palazzo Santa Margherita, al Museo Enzo Ferrrari e al circuito museale dedicato ai motori. Per informazioni e approfondimenti sulle iniziative in programma si può consultare il portale visitmodena.it, dove è possibile anche prenotare visite ed esperienze. Sulla Ghirlandina si può salire oggi e domenica, con visite continuate dalle 9.30 alle 19. L’ingresso è a pagamento (il biglietto costa 3 euro e si paga direttamente in Torre anche attraverso il Pos) con prenotazione obbligatoria; previste riduzioni per studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, e gruppi di almeno 10 persone, mentre l’accesso è gratuito per bambini fino a 5 anni, per i disabili e i loro accompagnatori, per guide ed interpreti, per insegnanti che accompagnano classi di ogni ordine e grado. Aperte anche le Sale storiche del Palazzo comunale: domenica, alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30, ingresso a pagamento (2 euro) con prenotazione obbligatoria; oggi, invece, ingresso gratuito, ma sempre con prenotazione obbligatoria, alle 13 e alle 15. Si può anche partecipare anche a visite guidate all’Acetaia comunale: le partenze sono alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30. Il Nuovo Diurno di piazza Mazzini è aperto dalle 9.30 alle 19. I Musei del Duomo si possono visitare oggi e domani alle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. Le visite sono a pagamento, con biglietto intero al costo di 6 euro, mentre quello ridotto a 4 euro. E’anche possibile visitare su prenotazione Palazzo Ducale in piazza Roma, sede dell’Accademia militare, con visite guidate e a pagamento.