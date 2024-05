Un parco in ricordo di Adam Ferlin

Tatuatore e musicista, Adam Ferlin era eclettico, talentuoso, sincero: scomparve prematuramente cinque anni fa, negli ultimi giorni di maggio. In occasione dell’anniversario, domenica mattina alle 11 gli verrà dedicato un piccolo parco lungo via Trento Trieste, accanto al Chiosco. Durante l’evento verrà scoperta una targa commemorativa sotto un albero di gingko biloba piantato per l’occasione. Grazie a Rulli Frulli e Circolo Musicale Lato B, saranno presenti cento batterie che suoneranno nel suo ricordo. Capace di farsi apprezzare ovunque per il suo talento artistico e per il carattere aperto e sincero, Adam infatti era maestro di batteria, conosciutissimo anche nel panorama internazionale della musica psychobilly. Si era anche occupato dell’organizzazione di eventi musicali capaci di attirare a Finale Emilia centinaia di persone da tutta Italia. Per la giornata di festa nel suo ricordo e l’inaugurazione dell’Adam’s Park, saranno tanti gli amici che si riuniranno a Finale già da domani, a partire dalle 15, al pub Agorà di via Agnini, con un programma di musica ed eventi. Presente e attivo in tutte le iniziative finalesi, Adam era molto apprezzato anche come fotografo: una mostra dedicata a lui e anche alla sua passione per i viaggi e la scoperta si può visitare presso il Nuovo Cinema Corso fino al 27 maggio.