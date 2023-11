Un posto da autista e caricoscarico merci

Il Centro per l’impiego di Castelfranco Emilia informa che è stata avviata la ricerca di 1 autista che abbia conseguito la patente categoria C + CQC. La figura da assumere dovrà anche avere disponibilità a svolgere mansioni di caricoscarico merci. L’attività cui è chiamata la persona assunta è strettamente collegata al Ministero di Grazia e Giustizia e , pertanto, è necessario che sia priva di carichi penali pendenti. Agli interessati a fare domanda di assunzione è richiesto il possesso del titolo di studio di licenza media. Gli si applicherà il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Commercio, inquadrandolo come III° livello a tempo determinato. La retribuzione lorda prevista è di 2133.49 mensili più eventuali straordinari. L’inserimento previsto sarà praticamente immediato. Lorario di lavoro sarà a tempo pieno su 4 giorni lavorativi. Necessaria la patente B e lingua italiana.