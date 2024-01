Un pranzo benefico nel ricordo di Andrea

Torna, dopo il fermo legato alla pandemia, il pranzo di beneficenza il cui ricavato sarà donato interamente alla borsa di studio dedicata ad Andrea Depietri, morto a soli quindici anni nel settembre 2013 in un terribile incidente stradale mentre si recava a scuola. L’appuntamento è per domenica 14 gennaio, alle 12,30, presso il Circolo Guerzoni Loris Guerzoni di via Genova, 1.

Un’ occasione importante, quindi per coniugare la solidarietà al ricordo, attraverso un pranzo con finalità benefiche che torna

ora dopo tre anni, in seguito allo stop avuto a causa della pandemia.