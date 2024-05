Una nuova croce sul crinale: "Svetterà sul monte Nuda"

Una nuova croce svetterà sul crinale appenninico modenese. Questa domenica è previsto infatti il posizionamento di una nuova croce che da Fiumalbo verrà portata sulla vetta del monte Nuda di Pievepelago, che coi suoi 1775 metri domina la Valle delle Tagliole, nell’ambito di una iniziativa del Gruppo Escursionisti Frignano e del gruppo A Ovest del Cimone, gruppo di appassionati della montagna di cui fanno parte abitanti di Fiumalbo Pievepelago e Riolunato ed a cui tutti possono tesserarsi. La croce è attualmente deposta presso una chiesa di Fiumalbo e domenica mattina alle 8 verrà benedetta in piazza Umberto Primo dal parroco don Luciano Benassi. Poi gli escursionisti partecipanti all’iniziativa la porteranno in corteo dapprima al santuario mariano di Monticello. Quindi i portatori della grande croce e i necessari attrezzi, dapprima andranno fino alla base del monte Nuda a bordo di fuoristrada, per poi salire a piedi sulla cima del monte. a montare la Croce. Per coloro che saliranno come escursionisti, vi è la possibilità di salire in vetta al monte Nuda da percorsi diversi, insieme a locali guide del posto (info mail Gruppo Escursionisti Frignano: geffrignano.gmail.com). Dalla sommità del massiccio la notevole visuale a 360 gradi consente di vedere i monti Cimone, Giovo, Alpe Tre Potenze, Tignoso, Albano e Modino, il Passo dell’Abetone, i laghi Santo e Baccio e i centri abitati di Tagliole, Roccapelago, S.Annapelago, oltre alla sede comunale di Pievepelago.

g.p.