Una nuova croce svetta sul crinale del monte Nuda: "Manodopera e materiali forniti gratuitamente"

Da domenica una nuova croce svetta sul crinale appenninico modenese, issata sul monte Nuda a quota 1775 metri da una cinquantina di volontari ed escursionisti. "L’associazione A Ovest del Monte Cimone -dicono i referenti- ringrazia l’artefice principale dell’iniziativa Gian Luigi Ladurini, fiumalbino esperto appassionato della montagna modenese, con il GEF Gruppo Escursionisti Frignano, in collaboraxzione con la nostra associazione e il Cai di Pavullo. Si ringraziano i fornitori che hanno messo a disposizione manodopera e materiali (segheria Ballantini) per la costruzione della croce e i volontari che hanno trasportato tutto l’occorrente in vetta per l’installazione, che ha riportato sulla vetta una nuova croce a cui le genti della vallata tenevano tanto".