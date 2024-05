"Una prova da 60 quesiti: la prossima sarà a luglio"

"Il test presenta sessanta quesiti – spiega Giuseppe Milano, Responsabile segreterie studenti – e i ragazzi hanno a disposizione cento minuti per svolgerlo.

La particolarità, o meglio la rivoluzione di quest’anno, è che venti giorni prima della prova – e la stessa cosa succederà per quella in programma il 30 luglio – è stata pubblicata e resa disponibile una banca dati di 3500 quesiti, da cui sono state ’pescate’ proprio le sessanta domande.

Questo può essere considerato un vantaggio perché elimina l’elemento a sorpresa".

Non solo. "Il test è a risposta multipla – precisa Milano – e, come già ricordato, ci sarà una seconda prova anche a luglio. Gli studenti, se lo vorranno, potranno così partecipare a entrambi i test in programma.

Poi, la graduatoria finale terrà conto del risultato migliore ottenuta in una delle due prove".

Il numero dei posti disponibili per il corso di Medicina e Chirurgia è di 204, mentre le domande presentate sono ben 1022. Il test sarà composto da un totale di 60 quesiti.

Si ricorda che il numero dei posti disponibili è provvisorio e i numeri definitivi verranno assegnati con successivi decreti ministeriali.