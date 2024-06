Una super maggioranza a 22. Preferenze, Venturelli al top

Il Partito democratico fa il pieno di consiglieri, l’intero centrosinistra beneficerà del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale quando si raggiungono alcuni quozienti. Alle opposizioni andrebbero 10 consiglieri, di cui cinque a Fratelli d’Italia, il resto a Forza Italia e la Lega. Entra Maria Grazia Modena. Per gli altri candidati sindaco non c’è alcuna possibilità.

Andando con ordine, il centrosinistra supera il premio di maggioranza e arriva ad avere 22 consiglieri su 32, con 17 solo del Pd: uno scenario che invera l’auspicio di chi (a cominciare dal sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli) sosteneva la necessità che, a fronte di una coalizione composita, i Dem conservassero la maggioranza relativa per orientare la maggioranza.

Del prossimo Consiglio comunale quindi faranno parte (con il il Pd che raggiunge 17 candidati): Federica Venturelli (2.045 preferenze), Andrea Bortolamasi (941), Grazia Baracchi (891), Diego Lenzini (736), Andrea Bosi (634), Antonio Carpentieri (549), Francesca Cavazzuti (543), Fabio Poggi (549), Giulia Ugolini (530), Luca Barbari (522), Stefano Manicardi (497), Gianluca Fanti (473), Francesco Antonio Fidanza (394), Vittorio Reggiani (379), Vincenza Carriero (372), Federica Di Padova (342), Fabia Giordano (317).

Per Alleanza Verdi Sinistra è possibile un doppio risultato: Laura Ferrari (475 preferenze) e Martino Abrate (333). Mentre per il Movimento stelle torna tra i banchi Giovanni Silingardi (208 preferenze). Azione piazza un consigliere: Antonio Dell’Erario con 101 voti.

Passando all’opposizione, si spartiscono i dieci consiglieri rimasti, mentre andiamo in stampa, oltre al candidato sindaco per il centrodestra Luca Negrini, Andrea Mazzi della lista ’Negrini sindaco’ che ha totalizzato 177 preferenze, Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia (341), probabilmente Giovanni Bertoldi della Lega (161) e cinque consiglieri di Fratelli d’Italia: notevole risultato per Ferdinando Pulitanò (832), Daniela Dondi (379), Elisa Rossini (374), Paolo Barani (266) e Dario Franco (205).

Entra in Consiglio anche la candidata di Modena per Modena, la professoressa Maria Grazia Modena (2.616).

g.a.