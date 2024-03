Una targa in ricordo di Castellazzi

Elvino Castellazzi, storico presidente dell’Associazione Francia Corta sarà ricordato per sempre dalla Città che ha tanto amato e per la quale si è speso a lungo nella sua vita. L’amministrazione comunale, nel pomeriggio di martedì scorso ha voluto omaggiarlo con una targa dedicata posta su uno dei più suggestivi scorci del Castello dei Pico. Un momento particolarmente intenso, che ha coinvolto il primo cittadino, Alberto Greco, l’assessore Claudio Sgarbanti, la vedova Castellazzi, Viviana, e il neo presidente di Francia Corta Daniele Tarter, nel ricordo di un uomo forte, schietto e laborioso. "E’ già trascorso un anno dalla scomparsa di Elvino Castellazzi e non mi sarei mai voluto trovare in questa situazione – ha dichiarato Greco nel suo intervento –. Siamo a ricordare un amico e una persona sinceramente innamorata di Mirandola e della sua comunità. Con questa targa vogliamo dedicargli uno degli scorci più caratteristici della piazza".

al.b.