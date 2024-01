Un’altra aggressione anche al parco Pertini

La grande ‘opera’ di prevenzione messa in atto dalle forze dell’ordine ha arginato nelle ultime settimane il fenomeno delle aggregazioni violente.

Ci sono però alcune zone ‘popolate’ da branchi di minori ritenuti ‘pericolosi’, a volte fuori controllo.

Gruppi di ragazzini che, soprattutto nel week end, si ritrovano nel perimetro nel centro storico in cerca di ‘prede’ da rapinare, ovvero altri minorenni spesso diretti verso casa dopo serate trascorse nei locali della movida. Infatti sabato notte nei pressi del parco delle Rimembranze un nutrito gruppo di ragazzini, molti dei quali stranieri avrebbe minacciato alcuni giovani amici nel tentativo di farsi consegnare denaro.

Pare che i responsabili abbiano infatti chiesto alle vittime qualche spicciolo e, dinanzi al loro rifiuto, avrebbero iniziato a schiaffeggiarli per poi obbligarli a consegnare loro denaro.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono ora in corso ma non si esclude che del branco facessero parte i noti minori non accompagnati di origine tunisina.

Le presunte vittime hanno comunque dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che stanno ora effettuando accertamenti per ricostruire quanto accaduto nei pressi del parco Pertini.

Proprio i viali cittadini sono da tempo teatro di episodi di criminalità: sono stati parecchi i giovani e giovanissimi rapinati infatti all’uscita dai locali notturni negli ultimi mesi.

In un caso una delle vittime era stata colpita alla testa con tale violenza da perdere conoscenza.

I residenti hanno spesso denunciato la presenza di un gruppo di almeno trenta ragazzi, alcuni minori e altri maggiorenni che si appostano nel parco in attesa, appunto, di mettere a segno qualche colpo.

Il branco si sposterebbe durante il week end nel cuore cittadino, in cerca di altre vittime.

Proprio in quella zona per questo l’attenzione resta alta.

v.r.